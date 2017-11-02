×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Николай Коляда "в панике" из-за денег от МинкультаСегодня в 09:43

  • Текст

"Что делать – не знаю".

Уральский драматург Николай Коляда не знает, что делать с полуторамиллионным грантом от Министерства культуры РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Получили грант на постановку спектакля "Иван Федорович Шпонька и его тетушка". Вроде бы, радоваться надо, а я в панике. Все планы до конца года давным-давно сверстаны. А тут, надо полагать, эти деньги надо потратить на спектакль, поставленный до конца 2017 года", - написал Коляда.

По его словам, он не надеялся ничего получить – в течение 4 лет на заявки в ведомство ответов не было. "На фестиваль просили хоть немножко каждый год - не давали ничего. И вот - что теперь делать? Не знаю", - недоумевает драматург.

Стоит добавить, что всего Министерство культуры РФ выделило гранты на 100 миллионов рублей 13 региональным театрам. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×