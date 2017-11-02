"Что делать – не знаю".

Уральский драматург Николай Коляда не знает, что делать с полуторамиллионным грантом от Министерства культуры РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Получили грант на постановку спектакля "Иван Федорович Шпонька и его тетушка". Вроде бы, радоваться надо, а я в панике. Все планы до конца года давным-давно сверстаны. А тут, надо полагать, эти деньги надо потратить на спектакль, поставленный до конца 2017 года", - написал Коляда.

По его словам, он не надеялся ничего получить – в течение 4 лет на заявки в ведомство ответов не было. "На фестиваль просили хоть немножко каждый год - не давали ничего. И вот - что теперь делать? Не знаю", - недоумевает драматург.

Стоит добавить, что всего Министерство культуры РФ выделило гранты на 100 миллионов рублей 13 региональным театрам. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".