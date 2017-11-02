Вызывают ожирение.

Корейские ученые выяснили, что приемы пищи в одиночестве негативно влияют на здоровье людей. Исследователи из Сеула спросили 7 725 человек, как часто они едят без пары, и сравнили ответы с показателями здоровья респондентов.

Так, у мужчин, питающихся в одиночестве, на 45% растет риск возникновения ожирения и на 64% – риск развития метаболического синдрома. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity Research & Clinical Practice.

По мнению ученых, одинокие люди больше склоны злоупотреблять нездоровой пищей. Это приводит к повышению кровяного давления и уровня холестерина, передает "Уралинформбюро".