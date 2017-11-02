×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Обеды в одиночестве вредят здоровьюСегодня в 09:40

  • Текст

Вызывают ожирение.

Корейские ученые выяснили, что приемы пищи в одиночестве негативно влияют на здоровье людей. Исследователи из Сеула спросили 7 725 человек, как часто они едят без пары, и сравнили ответы с показателями здоровья респондентов.

Так, у мужчин, питающихся в одиночестве, на 45% растет риск возникновения ожирения и на 64% – риск развития метаболического синдрома. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity Research & Clinical Practice.

По мнению ученых, одинокие люди больше склоны злоупотреблять нездоровой пищей. Это приводит к повышению кровяного давления и уровня холестерина, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×