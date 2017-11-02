×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Учитель математики получил 10 лет за развращение шестиклассницыСегодня в 10:09

Ученики свидетельствовали в пользу педагога.

Учитель математики средней школы пригородного поселка Белькуль (Казахстан) Акпар Исахаев получил 10 лет лишения свободы по статье "Развращение малолетних". Согласно материалам дела, педагог с 35-летним стажем прикасался во время урока к "запрещенным" частям тела шестиклассницы, передает "Уралинформбюро".

Скандал в школе разгорелся в апреле 2017 года, пишет Tengrinews. Тогда две шестиклассницы пожаловались, что учитель непристойно себя ведет. После заявления родителей в полицию, Исахаева забрали прямо из учебного заведения. В июле дело попало в суд.

В ходе следствия одна из "пострадавших" девочек отказалась от своих слов. Она заявила, что вместе с подругой школьницы просто хотели "подшутить" над учителем. Однако это и свидетельства остальных одноклассников, опровергнувших заявления о развращении, судья во внимание не принял.

Кроме того, он исключил показания классного руководителя, которая несколько раз посещала уроки этого учителя.

Основываясь на версии второй шестиклассницы и проведенных экспертизах, преподавателя математики отправили в колонию.

Решение еще не вступило в законную силу. Подана апелляционная жалоба. В самом поселке, жители которого возмущены таким наказанием, начат сбор подписей в поддержку педагога. Кроме того, сельчане планируют передать свои заявления в Генпрокуратуру Республики и Верховный суд.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Копейкин Сегодня в 10:15

Почему малолетним распущенным девкам верят больше, чем адекватным, солидным людям? Что происходит? Время Шурыгин пришло?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×