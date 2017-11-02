Ученики свидетельствовали в пользу педагога.

Учитель математики средней школы пригородного поселка Белькуль (Казахстан) Акпар Исахаев получил 10 лет лишения свободы по статье "Развращение малолетних". Согласно материалам дела, педагог с 35-летним стажем прикасался во время урока к "запрещенным" частям тела шестиклассницы, передает "Уралинформбюро".

Скандал в школе разгорелся в апреле 2017 года, пишет Tengrinews. Тогда две шестиклассницы пожаловались, что учитель непристойно себя ведет. После заявления родителей в полицию, Исахаева забрали прямо из учебного заведения. В июле дело попало в суд.

В ходе следствия одна из "пострадавших" девочек отказалась от своих слов. Она заявила, что вместе с подругой школьницы просто хотели "подшутить" над учителем. Однако это и свидетельства остальных одноклассников, опровергнувших заявления о развращении, судья во внимание не принял.

Кроме того, он исключил показания классного руководителя, которая несколько раз посещала уроки этого учителя.

Основываясь на версии второй шестиклассницы и проведенных экспертизах, преподавателя математики отправили в колонию.

Решение еще не вступило в законную силу. Подана апелляционная жалоба. В самом поселке, жители которого возмущены таким наказанием, начат сбор подписей в поддержку педагога. Кроме того, сельчане планируют передать свои заявления в Генпрокуратуру Республики и Верховный суд.