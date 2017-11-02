Если введут "похоронный полис".

9 ноября в Общественной плате России рассмотрят закон о "Похоронных полисах". По задумке авторов документа, россияне смогут при жизни купить для себя участок на кладбище, гроб и оплатить церемонию. Закон сможет навести порядок на рынке похоронных услуг, сообщает Mash.

"Общество должно быть к этому готово. Вопрос назрел. После введения нового закона о похоронном деле у нас уйдут черные агенты, превышение стоимости похорон", – рассказал президент по защите прав в сфере ритуальных услуг Владимир Горелов.

Нововведение сможет вытеснить с рынка черных похоронщиков. Страховые компании будут сами оплачивать и организовывать похороны своих клиентов, передает "Уралинформбюро".