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В России оплатить похороны можно будет при жизниСегодня в 10:21

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Если введут "похоронный полис".

9 ноября в Общественной плате России рассмотрят закон о "Похоронных полисах". По задумке авторов документа, россияне смогут при жизни купить для себя участок на кладбище, гроб и оплатить церемонию. Закон сможет навести порядок на рынке похоронных услуг, сообщает Mash.

"Общество должно быть к этому готово. Вопрос назрел. После введения нового закона о похоронном деле у нас уйдут черные агенты, превышение стоимости похорон", – рассказал президент по защите прав в сфере ритуальных услуг Владимир Горелов.

Нововведение сможет вытеснить с рынка черных похоронщиков. Страховые компании будут сами оплачивать и организовывать похороны своих клиентов, передает "Уралинформбюро".

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