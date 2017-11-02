Свердловские дальнобойщики выйдут на забастовку против "Платона"Сегодня в 11:44
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Вместе с коллегами из других регионов.
Российские дальнобойщики объявили о новой забастовке 15 декабря 2017 года, которая будет приурочена к началу президентской компании. Об этом сообщил глава Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин.
В акции примут участие свердловские водители большегрузов. "Обязательно будем участвовать", - заявил "Уралинформбюро" координатор свердловского отделения "Объединения перевозчиков России" Наиль Нигаматуллин.
"С 15 по 25 декабря останавливаем перевозки. Скорее всего, разобьем лагерь, будем стоять с флагами и плакатами. Заявим пикет на эти дни", - добавил дальнобойщик Максим Фокин.
По его словам, в настоящее время идет оповещение региональных водителей. Главная цель бастующих, как и прежде, - отмена системы "Платон" либо ее сохранение только для иностранных грузоперевозчиков.
"Есть много моментов, которые мы считаем несправедливыми. В их числе – высокие штрафы и работа автоматического весогабаритного контроля. Хотели сделать как в Европе, но опять получилось на русский манер. В европейских странах как происходит? В случае выявления перевеса при прохождении автоматической рамки, водитель большегруза заезжает на контрольные весы, поскольку первая рамка – это динамическое взвешивание, и погрешность может быть до 20%. А на контрольных весах взвешивание идет в статистическом режиме, гораздо точнее. У нас же при прохождении рамки только через 2 недели приходит "письмо счастья", даже если перегруза не было, и оспорить штраф уже не представляется возможным", - рассказал Максим Фокин.
Он также добавил, что во время забастовки в Свердловской области будет действовать общественный контроль на постах. За работой сотрудников будут наблюдать группы общественного контроля: "Взяточничество на постах – распространенное явление. Будем наблюдать, чтобы этого не происходило".
Стоит напомнить, что предыдущая забастовка дальнобойщиков прошла весной текущего года. По разным данным, в ней приняли участие до 10 тысяч человек. Кроме того, в июле в Екатеринбурге противники "Платона" вышли на митинг в Эльмашевском парке. Дальнобойщики говорили о неэффективной внутренней политике государства и требовали наведения порядка в транспортной отрасли.
Плата за проезд по федеральным трассам, собираемая через систему "Платон", была введена 15 ноября 2015 года. Она должна была составить 3,06 рубля за километр пути. После волны протестов дальнобойщикам сделали скидку до 1,53 рубля. С 15 апреля 2017 года тариф подняли до 1,91 рубля. У дальнобойщиков "Платон" по-прежнему вызывает массу недовольства.
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