×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские дальнобойщики выйдут на забастовку против "Платона"Сегодня в 11:44

  • Текст

Вместе с коллегами из других регионов.

Российские дальнобойщики объявили о новой забастовке 15 декабря 2017 года, которая будет приурочена к началу президентской компании. Об этом сообщил глава Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин.

В акции примут участие свердловские водители большегрузов. "Обязательно будем участвовать", - заявил "Уралинформбюро" координатор свердловского отделения "Объединения перевозчиков России" Наиль Нигаматуллин.

"С 15 по 25 декабря останавливаем перевозки. Скорее всего, разобьем лагерь, будем стоять с флагами и плакатами. Заявим пикет на эти дни", - добавил дальнобойщик Максим Фокин.

По его словам, в настоящее время идет оповещение региональных водителей. Главная цель бастующих, как и прежде, - отмена системы "Платон" либо ее сохранение только для иностранных грузоперевозчиков.

"Есть много моментов, которые мы считаем несправедливыми. В их числе – высокие штрафы и работа автоматического весогабаритного контроля. Хотели сделать как в Европе, но опять получилось на русский манер. В европейских странах как происходит? В случае выявления перевеса при прохождении автоматической рамки, водитель большегруза заезжает на контрольные весы, поскольку первая рамка – это динамическое взвешивание, и погрешность может быть до 20%. А на контрольных весах взвешивание идет в статистическом режиме, гораздо точнее. У нас же при прохождении рамки только через 2 недели приходит "письмо счастья", даже если перегруза не было, и оспорить штраф уже не представляется возможным", - рассказал Максим Фокин.

Он также добавил, что во время забастовки в Свердловской области будет действовать общественный контроль на постах. За работой сотрудников будут наблюдать группы общественного контроля: "Взяточничество на постах – распространенное явление. Будем наблюдать, чтобы этого не происходило".

Стоит напомнить, что предыдущая забастовка дальнобойщиков прошла весной текущего года. По разным данным, в ней приняли участие до 10 тысяч человек. Кроме того, в июле в Екатеринбурге противники "Платона" вышли на митинг в Эльмашевском парке. Дальнобойщики говорили о неэффективной внутренней политике государства и требовали наведения порядка в транспортной отрасли.

Плата за проезд по федеральным трассам, собираемая через систему "Платон", была введена 15 ноября 2015 года. Она должна была составить 3,06 рубля за километр пути. После волны протестов дальнобойщикам сделали скидку до 1,53 рубля. С 15 апреля 2017 года тариф подняли до 1,91 рубля. У дальнобойщиков "Платон" по-прежнему вызывает массу недовольства.

Ранее по теме:
Противники "Платона" выходят на митинг в Екатеринбурге

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×