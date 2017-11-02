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AZUR air сократила екатеринбуржцам отдых в ДубаеСегодня в 11:47

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На 10 часов.

Авиакомпания AZUR air задерживает вылет из Кольцово в Дубай на 10 часов. Рейса ZF-9601 должен был отправиться на курорт 2 ноября в 08.55. По данным онлайн-табло авиагавани, время вылета перенесено на 19.10, передает "Уралинформбюро".

Задержка связана с поздним прибытием самолета из ОАЭ. Рейс, который должен был сесть в уральской столице в 04.20, прибудет лишь в 17.45. В пресс-службе авиакомпании обещали назвать причины случившегося позже.

Стоит отметить, что чартерный перевозчик в нынешний сезон отпусков часто грешил задержками. Целую цепочку опозданий, например, могла собрать техническая неисправность одного лайнера.

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