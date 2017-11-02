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Нижнетагильская УК лишится двух домовСегодня в 12:43

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Из-за приборов учета.

Одна из управляющих компаний Нижнего Тагила может потерять два дома за отсутствие в них общедомовых приборов учета ГВС и тепловой энергии. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-служба областного департамента госжилстройнадзора.

Недовольство надзорного органа вызвала УК Дзержинского района, на управлении которой находится 65 многоквартирных домов. В апреле 2017 года департамент организовал проверку деятельности УК и выяснил, что в доме №22 по улице Юности не работают приборы учета горячей воды и тепла.

Сам узел учета был к моменту проверки уже смонтирован, но не введен в эксплуатацию, поскольку не соответствовал ряду технических требований. Надзорный орган предписал УК Дзержинского района устранить нарушение, однако предписание не было исполнено.

Тогда руководство Госжилстройнадзора обратилось в суд. Фемида в течение года четырежды привлекала управляющую компанию к административной ответственности в виде штрафа. Согласно Жилищному Кодексу РФ, если жилищная организация была наказана через суд два и более раза, ее дома исключаются из реестра лицензий субъекта Российской Федерации.

В связи с этим департамент уже направил в администрацию Нижнего Тагила уведомление о возникновении оснований для применения такой меры. Речь идет сразу о двух домах: №22 по улице Юности и №2 по улице Бобкова. Теперь жильцы этих домов в течение двух месяцев должны провести собрание, на котором решат, продлить кредит доверия старому оператору или выбрать новую управляющую компанию, сообщает пресс-служба ведомства.

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