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Нижнему Тагилу вернут выставку вооруженияСегодня в 12:47

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Под новым названием.

В Нижнем Тагиле в 2018 году пройдет выставка военного назначения. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ.

Выставка будет называться "Диверсификация-2018". Организатором мероприятия, как и прежде, значится Министерство промышленности и торговли РФ, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в 2017 году стало известно о переносе выставки вооружений Russia Arms Expo (RAE) из Нижнего Тагила в подмосковный парк "Патриот". Вместо нее в сентябре 2017 года в Путинграде отпраздновали День танкиста, однако жители региона остались недовольны мероприятием.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что приложит "все усилия к тому, чтобы возобновить работу выставки на полигоне "Старатель". В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время визита в Нижний Тагил отметил, что усилия главы региона были не напрасными и легендарная выставка вооружений уже в следующем году вернется на Урал.

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