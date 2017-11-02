Бастрыкин отстранил от работы главного следователя ЮгрыСегодня в 13:07
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И руководителя четвертого следственного управления.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин временно отстранил от исполнения служебных обязанностей руководителя четвертого следственного управления ГСУ СКР, дислоцирующегося в Екатеринбурге, Руслана Ибиева, его заместителя Дмитрия Корешникова, а также руководителя СУ СКР по ХМАО-Югра Анвара Ахмедзянова.
В пресс-службе федерального ведомства "Уралинформбюро" сообщили, что кадровое решение принято в связи с расследованием уголовного дела об автокатастрофе в округе.
"В связи с многочисленными публичными обращениями потерпевших по уголовному делу о гибели в 2016 году в ДТП 12 пассажиров, из которых 10 - дети, а также обращениями жителей Югры с требованиями объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности всех виновных председатель Следственного комитета России принял решение об отстранении от исполнения своих служебных обязанностей", - уточнили в пресс-службе.
Стоит отметить, что в суде идет рассмотрение уголовного дела по существу. Однако параллельно продолжается дополнительное расследование трагедии. В конце октября стало известно, что суд отпустил под подписку о невыезде водителя трала Раиля Саитханова. Этот факт возмутил родителей пострадавших и погибших детей. Они опубликовали петицию в Интернете с требованием отменить решение.
Кроме того, Бастрыкин поручил проверить действия следователей, в чьем производстве находится дело о гибели 15-летнего скутериста в ДТП с участием сотрудника ГИБДД. Они также отстранены от исполнения своих обязанностей до завершения служебных проверок.
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