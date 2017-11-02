В числе "замороженных" – школы и садик.

Жители поселка Северская Дегтярка второй день остаются без воды и теплоснабжения из-за коммунальной аварии. По предварительным данным, в числе пострадавших свыше 1 300 человек.

"С 9 часов утра 1 ноября нет ни воды, ни отопления", - рассказали "Уралинформбюро" жители поселка.

В МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства ГО Дегтярск" пояснили, что произошел порыв магистральной трубы. В зону аварии попали две школы, детский сад, многоквартирные и частные жилые дома. В настоящее время над устранением аварии работают бригады.

"Вода была подана вчера вечером, ночью она была. Поскольку утром ремонтные работы продолжились, воду снова отключили. Естественно, теплоцентрали также были отключены. Сегодня воду подадут", - заверили в МКУ "УЖКХ".