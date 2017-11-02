×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Жители Дегтярска второй день остаются без воды и отопленияСегодня в 13:09

  • Текст

В числе "замороженных" – школы и садик.

Жители поселка Северская Дегтярка второй день остаются без воды и теплоснабжения из-за коммунальной аварии. По предварительным данным, в числе пострадавших свыше 1 300 человек.

"С 9 часов утра 1 ноября нет ни воды, ни отопления", - рассказали "Уралинформбюро" жители поселка.

В МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства ГО Дегтярск" пояснили, что произошел порыв магистральной трубы. В зону аварии попали две школы, детский сад, многоквартирные и частные жилые дома. В настоящее время над устранением аварии работают бригады.

"Вода была подана вчера вечером, ночью она была. Поскольку утром ремонтные работы продолжились, воду снова отключили. Естественно, теплоцентрали также были отключены. Сегодня воду подадут", - заверили в МКУ "УЖКХ".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×