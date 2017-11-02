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Свердловские депутаты оценили собачьи экскременты в 5 тысяч рублейСегодня в 13:39

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Законопроект одобрен в первом чтении.

Депутаты Законодательного собрания по Свердловской области 2 ноября 2017 года одобрили в первом чтении новый законопроект об административных правонарушениях, передает корреспондент "Уралинформбюро".

В частности, увеличивается штраф за парковку автомобилей на газонах и детских площадках. Нарушителям придется платить не 1000 рублей, как раньше, а 3000-5000 рублей.

Кроме того, депутаты предлагают наказывать хозяев собак, которые не убирают экскременты питомцев. Штрафовать собачников предлагается на суммы от 1000 до 5000 рублей.

Отмечается, что собранные штрафы будут поступать в местные бюджеты.

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