×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Власти Алапаевска отремонтируют "дорогу жизни"Сегодня в 15:12

  • Текст

После публикации "Уралинформбюро".

Руководство муниципального образования Алапаевское пообещало выделить бюджетные деньги на ремонт участка Алапаевской узкоколейной дороги между станцией Чернышовка и поселком Березовским. Об этом сообщил "Уралинформбюро" председатель местного отделения общероссийской общественной организации "Опора России" Андрей Никонов.

По словам собеседника агентства, обещание отремонтировать 20-километровый участок АУЖД прозвучало 2 ноября из уст главы МО Алапаевский Константина Деева в ходе телефонного разговора с депутатом Госдумы РФ Сергеем Чепиковым. Точная сумма финансирования и сроки ремонта при этом не были названы.

"Ранее Деев говорил, что на ремонт этой ветки требуется 35 миллионов рублей", — заметил Никонов. При этом изначально планировалось привести в порядок другой участок АУЖД: между станциями Чернышовка и Калач. По этой ветке в Алапаевский район транспортируется древесина, пояснил собеседник агентства.

Следует напомнить, что состояние "березовской" ветки АУЖД давно волнует алапаевскую общественность. Узкоколейку там не зря называют "дорогой жизни": она — единственная транспортная магистраль, соединяющая с "большой землей" отдаленные поселки района. Построенная в 1898 году Алапаевская узкоколейная дорога по-прежнему в рабочем состоянии, хотя ее протяженность сократилась с 600 до 170 километров.

"Березовская" ветка АУЖД ведет к затерянному в тайге бывшему поселку лесозаготовителей, население которого в конце прошлого века составляло около 3 000 человек. Сегодня население Березовского сократилось до семи жителей. В октябре 2017 года "Уралинформбюро" опубликовало развернутый репортаж об обитателях алапаевской глубинки и роли АУЖД в их жизни.

Как признались корреспондентам агенства жители Березовского, вымирание поселка можно остановить, если власти отремонтируют их участок узкоколейки. Кроме того, ремонт АУЖД спасет от окончательного закрытия поселковые школы в Верхней Синячихе и Санкино.

Ранее по теме
"Пионерка" уходящей эпохи

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×