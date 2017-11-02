Власти Алапаевска отремонтируют "дорогу жизни"Сегодня в 15:12
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После публикации "Уралинформбюро".
Руководство муниципального образования Алапаевское пообещало выделить бюджетные деньги на ремонт участка Алапаевской узкоколейной дороги между станцией Чернышовка и поселком Березовским. Об этом сообщил "Уралинформбюро" председатель местного отделения общероссийской общественной организации "Опора России" Андрей Никонов.
По словам собеседника агентства, обещание отремонтировать 20-километровый участок АУЖД прозвучало 2 ноября из уст главы МО Алапаевский Константина Деева в ходе телефонного разговора с депутатом Госдумы РФ Сергеем Чепиковым. Точная сумма финансирования и сроки ремонта при этом не были названы.
"Ранее Деев говорил, что на ремонт этой ветки требуется 35 миллионов рублей", — заметил Никонов. При этом изначально планировалось привести в порядок другой участок АУЖД: между станциями Чернышовка и Калач. По этой ветке в Алапаевский район транспортируется древесина, пояснил собеседник агентства.
Следует напомнить, что состояние "березовской" ветки АУЖД давно волнует алапаевскую общественность. Узкоколейку там не зря называют "дорогой жизни": она — единственная транспортная магистраль, соединяющая с "большой землей" отдаленные поселки района. Построенная в 1898 году Алапаевская узкоколейная дорога по-прежнему в рабочем состоянии, хотя ее протяженность сократилась с 600 до 170 километров.
"Березовская" ветка АУЖД ведет к затерянному в тайге бывшему поселку лесозаготовителей, население которого в конце прошлого века составляло около 3 000 человек. Сегодня население Березовского сократилось до семи жителей. В октябре 2017 года "Уралинформбюро" опубликовало развернутый репортаж об обитателях алапаевской глубинки и роли АУЖД в их жизни.
Как признались корреспондентам агенства жители Березовского, вымирание поселка можно остановить, если власти отремонтируют их участок узкоколейки. Кроме того, ремонт АУЖД спасет от окончательного закрытия поселковые школы в Верхней Синячихе и Санкино.
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