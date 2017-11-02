×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Для поиска должницы пермские приставы заказали банкетСегодня в 15:22

  • Текст

Женщину нашли в кафе.

Чтобы обнаружить должницу пермским судебным приставам пришлось организовать банкет. О творческом подходе коллег к исполнению служебных обязанностей "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе краевого УФССП.

Жительница Чусового взяла в долг 850 тысяч рублей, а возвращать не торопилась. Судебные приставы не могли найти женщину по заявленному в документах адресу. Сотрудникам ведомства удалось выяснить, что должница работает администраторов в кафе, где проводятся банкеты.

Тогда приставы позвонили в кафе и представились заказчиками, которые хотят устроить торжество. Администратор с готовностью согласилась на встречу с "клиентами". Но на деловое свидение к 50-летней неплательщице пришел человек в форме.

С женщины взяли объяснение о причинах неуплаты. Должница договорилась с кредитором о порядке выплаты.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×