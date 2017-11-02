Женщину нашли в кафе.

Чтобы обнаружить должницу пермским судебным приставам пришлось организовать банкет. О творческом подходе коллег к исполнению служебных обязанностей "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе краевого УФССП.

Жительница Чусового взяла в долг 850 тысяч рублей, а возвращать не торопилась. Судебные приставы не могли найти женщину по заявленному в документах адресу. Сотрудникам ведомства удалось выяснить, что должница работает администраторов в кафе, где проводятся банкеты.

Тогда приставы позвонили в кафе и представились заказчиками, которые хотят устроить торжество. Администратор с готовностью согласилась на встречу с "клиентами". Но на деловое свидение к 50-летней неплательщице пришел человек в форме.

С женщины взяли объяснение о причинах неуплаты. Должница договорилась с кредитором о порядке выплаты.