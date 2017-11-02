В зоне риски – девушки в рваных джинсах.

Египетский адвокат Наби аль-Вахш считает, что изнасилование является "национальным долгом" египтян. Такое заявление он сделал в эфире одного из телеканалов, сообщает The Independent.

Юриста возмущает внешний вид современных молодых девушек. В частности, джинсы с рваной отделкой. Аль-Вахш уверен, что "домогаться таких девушек – патриотический долг, насиловать их – долг национальный".

На заявление Наби аль-Вахша отреагировал национальный совет Египта. Там отмечают, что будут жаловаться на высказывание юриста, поскольку оно нарушает египетскую конституцию, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что 16 октября столицу Египта Каир признали самым опасным городом в мире для женщин. Он считается таковым из-за повышенного риска насилия и сексуальных домогательств.