×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Известный адвокат назвал изнасилования "национальным долгом" египтянСегодня в 15:17

  • Текст

В зоне риски – девушки в рваных джинсах.

Египетский адвокат Наби аль-Вахш считает, что изнасилование является "национальным долгом" египтян. Такое заявление он сделал в эфире одного из телеканалов, сообщает The Independent.

Юриста возмущает внешний вид современных молодых девушек. В частности, джинсы с рваной отделкой. Аль-Вахш уверен, что "домогаться таких девушек – патриотический долг, насиловать их – долг национальный".

На заявление Наби аль-Вахша отреагировал национальный совет Египта. Там отмечают, что будут жаловаться на высказывание юриста, поскольку оно нарушает египетскую конституцию, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что 16 октября столицу Египта Каир признали самым опасным городом в мире для женщин. Он считается таковым из-за повышенного риска насилия и сексуальных домогательств.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×