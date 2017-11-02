Из четырех городов России.

Два дня напряженной борьбы, 18 конкурсантов из четырех городов России, миллион волнений, переживаний и эмоций – в АО "Энергосбытовая компания "Восток" определили "Лучших по профессии" контролеров, электромонтеров, инженеров в категориях "Вода, тепло" и "Электроэнергия".

Лучшие технические специалисты Кургана, Тюмени, Сургута и Ноябрьска, выявленные по итогам конкурсов в своих городах, собрались в Кургане, чтобы доказать себе и другим, что они лучшие из лучших.

Конкурс проходил в два этапа: в теоретической части участники отвечали на вопросы охраны труда и законодательства РФ в сфере энергетики, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании. Свои знания по охране труда они подтверждали реанимацией тренажера-манекена по имени Гоша, которого по легенде ударило током и ему необходимо оказать первую помощь. Для многих этот этап оказался самым сложным: Гоша "отказывался" оживать с первого раза, и участникам не оставалось ничего, как вновь и вновь делать ему прямой массаж сердца и искусственное дыхание. К счастью, по заявлениям организаторов, ни один тренажер за период конкурса не пострадал.

В практической части категории "Вода, тепло" контролеры проверяли работу прибора учета воды, инспекторы – настройку теплосчетчика, а инженеры программировали тепловычислители с последующим снятием архивных данных. Задания выполнялись в теплопункте. Участники настолько старались сделать все в совершенстве и поразить жюри своим мастерством, а конкурсная комиссия так горячо спорила, кто лучше, что, по словам одного из гостей конкурса, присутствовавшего в эпицентре событий, в теплопункте к концу дня стало настолько жарко, будто он начал не просто передавать, а генерировать тепло.

Не менее жарко было и в зале, где соревновались конкурсанты категории "Электроэнергия". Контролеры на оборудованных по последнему слову техники стендах проверяли однофазный прибор учета электроэнергии и выявляли неисправности в схеме учета электроэнергии измерительного комплекса. Электромонтеры осуществляли проверку трехфазного прибора учета эталонным прибором и выявляли неисправности в схеме учета электроэнергии измерительного комплекса. Инженеры программировали трехфазный прибор учета, проверяли измерительный комплекс с применением эталонного прибора, снимали архивные данные с помощью ноутбука. Сложные задания потребовали от участников привлечь весь багаж знаний и умений, что они с успехом и сделали.

Конкурс стал площадкой, где сотрудники "Востока", работающие в разных городах, смогли познакомиться, пообщаться, обменяться опытом, проверить свои знания и умения, испытать себя. Победа досталась сильнейшим, но полученный опыт, бесспорно, будет полезен всем.

Победителям и призерам конкурса вручили дипломы, кубки и денежные премии. Для победителей руководством компании предусмотрена надбавка к зарплате за профессиональное мастерство, которое они подтвердили в борьбе за победу.

Директор "Энергосбыта" - филиала АО "ЭК "Восток" Игорь Пушкарев отметил профессионализм и четкость, с которыми конкурсанты выполняли все задания конкурса: "У нас была прекрасная возможность наблюдать за работой грамотных и отлично подготовленных сотрудников компании "Восток". Надеюсь, конкурс "Лучший по профессии" станет еще одной доброй традицией, участие в нем будет почетно, а победа – престижна".

Генеральный директор АО "Энергосбытовая компания "Восток" Максим Ромашев подчеркнул: "Конкурс собрал технических специалистов, на которых держится холдинг. "Лучший по профессии", безусловно, будет проводиться впредь, я уверен, конкурс позволит нашим сотрудникам в соревновательном формате увидеть свои недочеты и оценить достоинства, повысить свой профессиональный уровень и поднять престиж профессии".