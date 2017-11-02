Мужчину забили полицейские.

В Нижнем Тагиле своего поста лишился начальник отдела полиции №17 Эдуард Губер. Это связано с тем, что троим его подчиненным предъявлено обвинение в избиении до смерти задержанного Станислава Головко.

Информацию об увольнении Губера подтвердил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: "Начальник регионального главка Михаил Бородин подписал 31 октября 2017 года приказ о привлечении начальника ОП №17 Нижнего Тагила к дисциплинарной ответственности, в частности в виде перевода этого должностного лица на нижестоящую должность. О новом месте службы этого руководителя проинформирую дополнительно".

Как ранее сообщалось, в конце сентября Станислава Головко задержали по подозрению в краже. В отделе полиции его избивали три дня, после чего увезли в больницу. Там он скончался 3 октября. Адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что на теле погибшего было 26 ран от ударов тупым предметом, раздроблены пальцы, сломано девять ребер и лобная кость в трех местах.

Изначально полицейские заявляли, что задержанный сам себе причинил травмы. Однако вскоре трех стражей порядка задержали. Им предъявили обвинение по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "превышение должностных полномочий". Они арестованы.

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