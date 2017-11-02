Из Нижнего Тагила.

Следователи проверяют информации о том, что в Нижнем Тагиле у четырех воспитанников детсада №189 обнаружили в носоглотке споры грибка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Возникновение спор грибка могло быть вызвано сыростью и плесенью в детсаду, которые возникли из-за протекающей крыши. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.