Индийский двухголовый ребенок прожил суткиСегодня в 16:37
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И задохнулся.
В индийском штате Амбайогай родился двухголовый ребенок. Редчайшие сиамские близнецы с общим телом называются парапаги, сообщает Indian Express.
Врачи выяснили, что в теле близнецов, которые весят 3,7 килограмма, два сердца и по комплекту легких. Однако у новорожденных была общая печень и другие органы.
Сразу после рождения младенцы начали задыхаться: их подключили к аппарату ИВЛ, однако это не помогло. Дети скончались через сутки после появления на свет, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что отклонения в развитии плода врачи заметили на восьмом месяце беременности. Тогда будущая мать решила выносить детей до конца: на 36-й неделе ей сделали кесарево сечение.
Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.
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