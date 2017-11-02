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Индийский двухголовый ребенок прожил суткиСегодня в 16:37

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И задохнулся.

В индийском штате Амбайогай родился двухголовый ребенок. Редчайшие сиамские близнецы с общим телом называются парапаги, сообщает Indian Express.

Врачи выяснили, что в теле близнецов, которые весят 3,7 килограмма, два сердца и по комплекту легких. Однако у новорожденных была общая печень и другие органы.

Сразу после рождения младенцы начали задыхаться: их подключили к аппарату ИВЛ, однако это не помогло. Дети скончались через сутки после появления на свет, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что отклонения в развитии плода врачи заметили на восьмом месяце беременности. Тогда будущая мать решила выносить детей до конца: на 36-й неделе ей сделали кесарево сечение.

Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

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