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Издатели толкового словаря назвали слово годаСегодня в 17:15

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Помогли интернет-обманщики.

Британская компания HarperCollins, выпускающая Collins English Dictionary (толковый словарь английского языка), назвала самое популярное слово года. Награду Word of the Year получило словосочетание "fake news", буквально означающее "поддельные новости", сообщает "Уралинформбюро".

По версии Collins English Dictionary, fake news - это ложная, зачастую сенсационная информация, распространяемая под видом новости. "Интернет-обманщики теперь координируются. Партизанские новостные каналы больше ничего не проверяют", - добавляет издательство.

За год частота использования словосочетания "fake news" выросла на 365%.

Стоит напомнить, что в 2016-м словом года стало "Brexit", обозначающее выход Великобритании из Евросоюза.

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