За 9 месяцев.

Специалисты ОАО "МРСК Урала" выявили 9089 хищений электроэнергии за 9 месяцев 2017 года. В досудебном порядке с нарушителей взыскали более 38 миллионов рублей за бездоговорное потребление электричества, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе общества.

С теми, кто добровольно не возместил ущерб, предприятие будет разбираться в суде. Кроме того, блок безопасности энергокомпании отправил заявления о несанкционированном потреблении в правоохранительные органы.

Особое внимание в ходе рейдов уделялось тем, кого раньше уже уличали в хищении тока. В ряде случаев даже привлекались сотрудники региональных УМВД России.

Больше всего "воровали"электричество в Свердловской области: сотрудники "МРСК Урала" составили в регионе 1,5 тысячи актов безучетного и бездоговорного потребления на 46,97 миллиона рублей.

В частности, в Пионерском поселке Екатеринбурга трейлер известной сети кафе без договора потребил электротока на 1,067 миллиона. Если владелец киоска откажется заплатить по счетам, взыскивать долг АО "ЕЭСК" будет через суд.

Второе место на Урале заняла Челябинская область. Там индивидуальный предприниматель из Сосновского района похитил электричества на 2,8 миллиона рублей. Кроме того, в этом же муниципалитете общество с ограниченной ответственностью украло у энергокомпании ресурса на 2,2 миллиона рублей.

"Несанкционированное потребление электроэнергии наносит ущерб не только энергокомпании, но и приводит к снижению качества и надежности электроснабжения добросовестных потребителей: перепадам напряжения в сети, порче электроприборов, сбоям в электроснабжении и даже пожарам", - отметил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Урала" Дмитрий Вялков.