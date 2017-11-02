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В Екатеринбурге "Зяблицев-Фонд" раскрыл обман управляющей компанииСегодня в 18:34

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Коммунальщики подделывали документы.

В "Зяблицев-Фонд" обратилась жительница уральской столицы Галина Некрасова, которая недовольна тем, что второй год платит управляющей компании за горячую воду, которая не соответствует нормативам.

Ранее горожанка обращалась к общественникам, и глава фонда Евгений Зяблицев даже направлял через департамент госжилстройнадзора депутатские запросы в адрес обслуживающей организации. Ведомство выдавало УК предписания, но коммунальщики ничего не предпринимали. При этом исправно отписывались о том, что нарушения устранены, а вода в кранах жителей дома на улице Большакова, 16 бежит горячая.

Для доказательства проделанной работы управляющая компания предоставляла в департамент соответствующие акты якобы с подписями Галины Некрасовой.

"На самом деле Галина Ильинична этих актов в глаза не видела и не подписывала. В июле 2017 года в департамент госжилнадзора был направлен очередной мой запрос с жалобой на то, что предыдущие предписания департамента управляющая компания так и не исполнила", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

В итоге общественная организация смогла добиться соответствия температуры горячей воды с нормативами в доме, где проживает заявительница. Предписание ведомства было исполнено коммунальщиками на прошлой неделе.

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