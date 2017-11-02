В "десятку" прорвалась Пугачева.

Первый канал и "Одноклассники" определись со списком исполнителей, которые примут участие в новогоднем эфире. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе соцсети.

Голосование за артистов, проводившееся среди россиян в "Одноклассниках", завершилось 31 октября. 30 музыкантов, набравших наибольшее количество голосов, будут приглашены на съемки новогоднего шоу.

В голосовании приняли участие 1,3 миллиона человек из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Активнее всего поддерживали артистов жители Москвы, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска.

В итоге лидером голосования стал Григорий Лепс. В тройку вошли Ани Лорак и Наргиз. В "десятку" сумела прорваться Алла Пугачева, вокруг имени которой ломались копья по результатам прошлого новогоднего проекта.

Стоит добавить, что голосование проходило с 11 октября. Пользователи соцсети могли выбрать трех любимых исполнителей из шорт-листа, составленного на основе музыкальных предпочтений аудитории "Одноклассников", а также предложить исполнителя, не включенного в список.

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