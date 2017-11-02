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Скончался известный писатель Владимир МаканинСегодня в 17:43

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Ему было 80 лет.

На 81-м году жизни скончался советский и российский писатель Владимир Маканин.

"Он умер у себя дома, 1 ноября, в поселке Красный под Ростовом-на-Дону. Последние несколько лет он болел. Похороны состоятся 3 ноября недалеко от дома, на сельском кладбище", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе издательства "Эксмо".

Владимир Маканин является лауреатом многих литературных премий, среди которых "Большая книга", "Пенне" (Италия), "Русский букер", Пушкинская премия фонда Тепфера (ФРГ), Европейская премия по литературе и другие.

Наиболее известные произведения писателя - "Андерграунд, или Герой нашего времени", "Голоса", "Две сестры и Кандинский", "Асан" и другие.

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