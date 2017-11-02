В 11 миллионов.

На Среднем Урале погасили 11-миллионный долг перед бастующими адвокатами по назначению. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Адвокатской палаты Свердловской области. Юристы прекратили забастовку.

С 1 ноября многие адвокаты отказались предоставлять бесплатную защиту задержанным и арестованным гражданам из-за больших долгов силовиков и судов перед юристами. При этом они отказывались вести лишь новые дела, из старых процессов адвокаты не выходили.

"К нашему глубокому удовлетворению, кризисная ситуация преодолена. Сегодня, 2 ноября 2017 года в 14.45 Управление Судебного департамента в Свердловской области погасило задолженность перед Свердловской областной коллегией адвокатов и другими адвокатскими образованиями, - говорится в ответном письме адвокатов. - Сожалеем, что вынуждены были прибегнуть к подобным мерам для того, чтобы быть услышанными".

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