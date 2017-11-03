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Погибшую в Шанхае 14-летнюю пермячку похоронят на родине02 ноября в 20:09

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Сейчас решается вопрос репатриации.

Тело погибшей в Шанхае 14-летней пермячки доставят в Россию. Этот вопрос решится до конца недели.

"Мне пообещали, что репатриация будет для нас бесплатной. До конца недели мне скажут, как будет перевезено тело: рейсом "Аэрофлота" или спецбортом. Непонятно пока и то, куда его доставят. Возможно, самолет прилетит в Москву, а не в Пермь", - сказала в интервью 59.ru мать школьницы.

Женщина добавила, что не хочет кремировать дочь. Она планирует похоронить ее на Южном кладбище в Перми - рядом с отцом.

Как ранее писало "Уралинформбюро", школьница работала в Шанхае моделью. Во время показа на неделе моды ей стало плохо и она упала в обморок. Девочку госпитализировали с высокой температурой. Она впала в кому, а спустя сутки скончалась. По предварительным данным, смерть пермячки наступила из-за заражения крови.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Пока оно бесфигурантное.

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