×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Эксперты определили главную причину разводовСегодня в 08:27

Потребовалось 16 лет.

Главной причиной разводов является нежелание мужчин менять свое поведение и вкладываться в сохранение отношений. К такому выводу после длившегося 16 лет исследования пришли ученые из Мичиганского университета, пишет Daily Mail.

Эксперты следили за жизнью 355 пар. Выяснилось, что женщины подают на развод в 2 раза чаще мужчин, поскольку тяжелее переносят нарастающую со временем напряженность в отношениях. При этом представители сильного пола зачастую не высказывают никакого недовольства браком, тогда как их избранницы все больше испытывают неудовлетворенность происходящим, передает "Уралинформбюро".

Ранее ученые назвали главные признаки супружеской измены. По данным австралийской компании Lipstick Investigations, специализирующейся на обнаружении адюльтеров, неверный муж начинает больше внимания уделять своей внешности: чаще бриться и лучше одеваться. Также он постоянно ищет оправдания для того, чтобы не вернуться домой вовремя или пойти гулять без своей партнерши.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Николай Сегодня в 09:55

А смысл брака в чем...Те кто сталкнулись о лодку бытовым проблем и не смирился с этим вот повод...Ибо они влюбленные думали о другом получилось как всегда.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×