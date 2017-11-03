Потребовалось 16 лет.

Главной причиной разводов является нежелание мужчин менять свое поведение и вкладываться в сохранение отношений. К такому выводу после длившегося 16 лет исследования пришли ученые из Мичиганского университета, пишет Daily Mail.

Эксперты следили за жизнью 355 пар. Выяснилось, что женщины подают на развод в 2 раза чаще мужчин, поскольку тяжелее переносят нарастающую со временем напряженность в отношениях. При этом представители сильного пола зачастую не высказывают никакого недовольства браком, тогда как их избранницы все больше испытывают неудовлетворенность происходящим, передает "Уралинформбюро".

Ранее ученые назвали главные признаки супружеской измены. По данным австралийской компании Lipstick Investigations, специализирующейся на обнаружении адюльтеров, неверный муж начинает больше внимания уделять своей внешности: чаще бриться и лучше одеваться. Также он постоянно ищет оправдания для того, чтобы не вернуться домой вовремя или пойти гулять без своей партнерши.