Реальных монахов и лам там нет.

Эксперты ФГБУК "Государственный музей истории религии" (Санкт-Петеребург) пришли к выводу, что проживающие на горе Качканар буддисты фактически являются сектантами. Об этом представители администрации губернатора Свердловской области сообщили депутату Госдумы РФ Андрею Альшевских.

"Действующая на горе Качканар группа не может рассматриваться как легитимная религиозная организация, поскольку не имеет Устава, не входит ни в одну из зарегистрированных буддийских общин. Также она не может рассматриваться как монастырь, так как не имеет необходимого количества монахов, имеющих степень посвящения. Нет подтверждений того, что возглавляющий группу М.В.Санников получил духовное посвящение, принял монашеские обеты и получил благословение на свою деятельность", - гласит ответ властей.

Специалисты обращались за консультацией в Буддийскую традиционную сангху России и в Буддийский университет при Иволгинском дацане, где сообщили, что Михаил Санников не обучался в этих заведениях, не был посвящен в ламы и не может именовать себя Ламой "Тензин Докшит", передает "Уралинформбюро".

Бывший военный Михаил Санников поселился на горе Качканар около 20 лет назад. Документов на занятую им землю, он не имеет, хотя утверждает, что неоднократно пытался узаконить свое проживание там, но власти расположенного рядом с горой одноименного города чинили ему препоны.

К настоящему моменту община прилично разрослась. Отсутствие духовных санов не мешает проживающим на горе собирать через Интернет деньги, чтобы ездить за границу "на учебу" в различные монастыри. При этом постройки общины входят в санитарную зону Собственно-качканарского месторождения, из-за которого и был образован город Качканар. Разработка СКМ должна стартовать в ближайшие годы.

Несколько лет назад суд постановил снести самовольные строения. Сейчас процесс тормозится из-за труднодоступности занятого буддистами места – департамент лесного хозяйства никак не может найти подрядчика, который бы согласился на выполнение работ. Известно, что на это потребуется порядка 1,6 миллиона рублей. Сносить постройки планируют за бюджетный счет, а потом через суд взыскать деньги с Михаила Санникова.



Ранее по теме:

Сносом буддистского монастыря в Качканаре займутся приставы