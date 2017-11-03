И серьезных холодов.

На выходных в Свердловской области сохранится неприятная осенняя погода: утренние осадки днем будут превращаться в грязь, а ночью – в лед.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного гидрометцентра, в субботу и воскресенье обстановка будет стабильна: переменная облачность, местами – мокрый снег. Все это при дневных 2 градусах тепла и ночных заморозках до минус 7. В понедельник днем столбик термометра покажет плюс 3 градуса, а ночью опустится до минус 3.

В столице Урала будет немного теплее: в субботу в городе будет держаться 0, а в воскресенье и понедельник воздух прогреется до плюс 3 градусов.Существенных осадков жителям уральской столицы не обещают. Ночные температуры не опустятся ниже минус 5.

Стоит напомнить, что на этой неделе в честь Дня народного единства россияне отдыхают три дня.