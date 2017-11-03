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Под ректором уральского филиала РАНХиГС зашаталось креслоСегодня в 10:48

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После проверки из Москвы.

В уральском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) прошли проверки. Ревизоры из Москвы посетили институт в октябре 2017 года и остались недовольны результатами инспекции, передает "Уралинформбюро".

"Неуд" был поставлен управленческой и финансовой работе института. По данным источников агентства, это может стать поводом для скорой отставки директора уральского филиала Александра Александрова.

Стоит отметить, что РАНХиГС создана в 2010 году указом президента РФ. Вуз заслужил репутацию лидера в подготовке высших руководящих кадров страны для бизнеса и госструктур. Среди выпускников российского вуза председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Уральский институт управления окончили губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, экс-глава Прикамья Виктор Басаргин, министр экономики Среднего Урала Дмитрий Ноженко и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

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