Три вида яда и ловушка не подействовали на грызуна.

Жительницу 10-го микрорайона Алма-Аты Саю Аргын терроризирует огромная крыса. Два месяца грызун хозяйничает в квартире девушки, заставляя ее даже по нужде ходить к "подруге через квартал", передает "Уралинформбюро".

О нелюбимой "соседке" Сая Аргын написала на своей странице в Facebook: "Мне страшно спать, потому что я слышу, как крыса хозяйничает. Покупала три разных яда и коврик специальный липучий. Крыса по идее должна была приклеиться к нему, но она яд съела и не подавилась, а коврик сначала утащила, а потом бросила!".

Кооператив собственников квартир "Дом", к которому относится микрорайон, девушка называет самым бездеятельным из всех. По словам Аргын, от крыс и мышей страдает не она одна, а происходит такое нашествие не впервые. В КСК же ничего не могут сделать: со слов Аргын, там хамят или "издевательски обещают решить проблему".

В комментариях к записи девушке предлагают завести кошку вместо борьбы с КСК или же "подружиться с крысой" и "позвать ее пить чай".

Стоит отметить, что гостья появилась в квартире после затопления подвала.