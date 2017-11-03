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Ученые научились выявлять рак по пенисуСегодня в 11:50

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Исследовали 1,5 миллиона мужчин.

Американские ученые выявили зависимость между искривлением полового члена и некоторыми раковыми заболеваниями. Результаты исследования они представили на конференции Американского общества репродуктивной медицины, передает "Уралинформбюро".

Ученые провели генетический анализ отцов и сыновей с фибропластической индурацией (искривлением) пениса, которая называется болезнью Пейрони. Они выявили предпосылки к возникновению у этих мужчин урологических раковых заболеваний.

К примеру, шансы заболеть раком яичка или желудка возрастают на 40%, меланомой – на 29%. Ученые протестировали более 1,5 миллионов пациентов, сообщает The Independent.

Стоит отметить, что в настоящий момент специалистам неизвестны причины возникновения болезни Пейрони.

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