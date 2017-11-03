ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:03
- Текст
По версии "Уралинформбюро".
1. Плыли поминать. Не доплыли
Уже три дня на Аргазинском водохранилище челябинские спасатели ищут пятерых пропавших без вести пассажиров затонувшей лодки. На данный момент найдены тела четверых. Трагедия произошла 1 ноября. Пять человек отправились на лодке помянуть память погибшего на водоеме 8 лет назад друга. В 500 метрах от берега судно перевернулось. На помощь утопающим пришла другая лодка, в которой находились двое рыбаков. Но из-за перегруза перевернулась и она. До берега добрались лишь двое мужчин.
2. Не мягкая не посадка
Разбушевавшийся ураган "Герварт" в аэропорту Зальцбурга помешал Boeing 737-800 совершить посадку. Лайнер польской авиакомпании Enter Air раскачали сильнейшие порывы ветра. В один момент крыло самолета едва не задело взлетно-посадочную полосу. Когда самолет коснулся шасси земли, колеса отскочили от нее, пилотам пришлось вновь набирать высоту. На второй круг экипаж не решился. Самолет направился во Франкфурт.
3. В хоккей играют настоящие…
Девчонки. Хоккей давно перестал быть гендерно ограниченными видом спорта. Представительницы прекрасного пола гоняют шайбу на полном серьезе. Убедиться можно было в спорткомплекс "Курганово" под Екатеринбургом. 28 октября там стартовал третий сезон Лиги женского хоккея. Съехались 8 команд, выступающих в дивизионе "Олимпийские надежды" - молодежном кластере Лиги.
4. Попалась!
Зрители канала Fox News вывели на чистую воду одну из ведущих. Оказывается, новости на национальном телевидении читает рептилоид! Выдал диктора ее странный взгляд. На записи, выложенной на YouTube, в какой-то момент кажется, что женщина (если это вообще человек) смотрит в камеру сквозь прозрачные веки. Наивные телезрители объяснили это видеосбоем или проблемами в распространении сигнала. Ну а кто-то просто посчитал женщину одержимой дьяволом.
5. Космос по-русски
Итальянцы не против стереть границы между их государством и Россией. Ради этого даже готовы пробовать русскую еду. Даже русскую космическую еду. Смелые ребята. Кому-то понравилось, кому-то не очень. Как говорится, насильно мил не будешь. Так что в космос итальянцы, скорее всего, полетят со своей пиццей и пастой.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:10
Куйвашев поздравил нового генконсула Киргизии
По двумя поводам.Сегодня в 18:01
В Москве тушат здание Пушкинского музея
На Волхонке.Сегодня в 17:44
В центр Екатеринбурга автомобилистам лучше не соваться
4 и 5 ноября.Сегодня в 17:32
На Южном Урале полицейских поймали на мошенничестве
С автостраховкой.Сегодня в 17:26
Екатеринбургский бульвар Молодежи украсила "звезда Ельцина"
Его откроют 4 ноября.Сегодня в 17:18
"Транснефть – Сибирь" стала лучшей по охране труда
В области.Сегодня в 17:17
Пермяк зарезал приятеля ради машины
Его ждет суд.Сегодня в 17:16
Кремль одобрил идею Овечкина "показать всем сильную Россию"
Хоккеист создаст Putin Team.Сегодня в 17:11
Каждый пятый россиянин переживает за сердце
По данным "АльфаСтрахования".Сегодня в 17:03
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:49
Молодые сотрудники "Россетей" покажут новый навык
На чемпионате WorldSkills Hi-Tech.Сегодня в 16:38
В Югре адвокат сел на четыре года за сломанные ребра подростка
Который запускал петарды.Сегодня в 16:36
Миллионы Ходорковского потратят на митингующих свердловчан
И их защиту.Сегодня в 16:10
Плющенко отпразднует 35-летие без пива и вина
Много работы.Сегодня в 16:00
Укусила собака - забил ее хозяина табуретом
Жителю Новой Ляли вынесли приговор.
Главные новости
- Сегодня в 17:44В центр Екатеринбурга автомобилистам лучше не соваться
- Сегодня в 17:16Кремль одобрил идею Овечкина "показать всем сильную Россию"
- Сегодня в 15:43Директор ЦПКиО Шадрин приписал себе заслуги президента
- Сегодня в 15:22Главе свердловского минпрома прилетело от прокуратуры
- Сегодня в 10:59Что тебе снится, крейсер "Аврора"?
Аналитика
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?
"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
"Ни пить, ни мыться нельзя".