По версии "Уралинформбюро".

1. Плыли поминать. Не доплыли

Уже три дня на Аргазинском водохранилище челябинские спасатели ищут пятерых пропавших без вести пассажиров затонувшей лодки. На данный момент найдены тела четверых. Трагедия произошла 1 ноября. Пять человек отправились на лодке помянуть память погибшего на водоеме 8 лет назад друга. В 500 метрах от берега судно перевернулось. На помощь утопающим пришла другая лодка, в которой находились двое рыбаков. Но из-за перегруза перевернулась и она. До берега добрались лишь двое мужчин.

2. Не мягкая не посадка

Разбушевавшийся ураган "Герварт" в аэропорту Зальцбурга помешал Boeing 737-800 совершить посадку. Лайнер польской авиакомпании Enter Air раскачали сильнейшие порывы ветра. В один момент крыло самолета едва не задело взлетно-посадочную полосу. Когда самолет коснулся шасси земли, колеса отскочили от нее, пилотам пришлось вновь набирать высоту. На второй круг экипаж не решился. Самолет направился во Франкфурт.

3. В хоккей играют настоящие…

Девчонки. Хоккей давно перестал быть гендерно ограниченными видом спорта. Представительницы прекрасного пола гоняют шайбу на полном серьезе. Убедиться можно было в спорткомплекс "Курганово" под Екатеринбургом. 28 октября там стартовал третий сезон Лиги женского хоккея. Съехались 8 команд, выступающих в дивизионе "Олимпийские надежды" - молодежном кластере Лиги.

4. Попалась!

Зрители канала Fox News вывели на чистую воду одну из ведущих. Оказывается, новости на национальном телевидении читает рептилоид! Выдал диктора ее странный взгляд. На записи, выложенной на YouTube, в какой-то момент кажется, что женщина (если это вообще человек) смотрит в камеру сквозь прозрачные веки. Наивные телезрители объяснили это видеосбоем или проблемами в распространении сигнала. Ну а кто-то просто посчитал женщину одержимой дьяволом.

5. Космос по-русски

Итальянцы не против стереть границы между их государством и Россией. Ради этого даже готовы пробовать русскую еду. Даже русскую космическую еду. Смелые ребята. Кому-то понравилось, кому-то не очень. Как говорится, насильно мил не будешь. Так что в космос итальянцы, скорее всего, полетят со своей пиццей и пастой.