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5 ноября на стадионе школы №23 в Академическом районе Екатеринбурга в воздушных боях сразятся копии самолетов времен Великой отечественной войны. Все "лайнеры" с метровым размахом крыльев оснащены электродвигателями.

По правилам соревнования, к каждому самолету привяжут 15-метровую ленту. Задача пилотов – отрубить винтом или крылом ее у самолета противника.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое", мероприятие состоится в честь Дня народного единства.

Кроме битвы самолетов, в небе над школьным стадионом пройдет дронрейсинг – гонка квадрокоптеров по специальной трассе. В этом состязании пилоты управляют устройствами, учитывая изображение с мини-камер, установленных на них.

Соревнования, организованные Федерацией авиамоделизма при поддержке областных властей, АО "РСГ-Академическое", общественников района и УК "Академический", начнутся в 10.00 по адресу: улица Павла Шаманова, 54.