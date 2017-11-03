×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В небе над Академическим сразятся самолеты "времен ВОВ"Сегодня в 13:15

  • Текст

Скопированные.

5 ноября на стадионе школы №23 в Академическом районе Екатеринбурга в воздушных боях сразятся копии самолетов времен Великой отечественной войны. Все "лайнеры" с метровым размахом крыльев оснащены электродвигателями.

По правилам соревнования, к каждому самолету привяжут 15-метровую ленту. Задача пилотов – отрубить винтом или крылом ее у самолета противника.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое", мероприятие состоится в честь Дня народного единства.

Кроме битвы самолетов, в небе над школьным стадионом пройдет дронрейсинг – гонка квадрокоптеров по специальной трассе. В этом состязании пилоты управляют устройствами, учитывая изображение с мини-камер, установленных на них.

Соревнования, организованные Федерацией авиамоделизма при поддержке областных властей, АО "РСГ-Академическое", общественников района и УК "Академический", начнутся в 10.00 по адресу: улица Павла Шаманова, 54.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×