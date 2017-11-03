Сборная ЕВРАЗа выступит на WorldSkills Hi-TechСегодня в 13:48
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В 7 компетенциях.
Сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа примут участие в чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который стартовал 3 ноября в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".
В команду вошли 15 участников и 28 экспертов. Сборная сформирована из сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК, показавших лучшие результаты на корпоративном чемпионате по методике WorldSkills, который прошел в мае этого года.
Бороться за победу участникам предстоит в 7 компетенциях: "Мехатроника", "Сварочные технологии", "Электромонтаж", "Промышленная автоматика", "Лабораторный химический анализ", "Обработка листового металла", "Неразрушающий контроль". В трех последних сотрудники ЕВРАЗа выступят впервые, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Лаборант спектрального анализа 5 разряда ЕВРАЗ НТМК Герда Крахмальник покажет себя в секции "Лабораторный химический анализ". В компетенции "Электромонтаж" честь компании будут защищать мастер по ремонту электрооборудования доменного цеха компании Степан Напольских. В турнире по сварочным технологиям примет участие электрогазосварщик фасонно-литейного цеха Дмитрий Колтыков.
Команду экспертов ЕВРАЗа представят опытные работники предприятий. Оценивать выступления участников в "Сварочных технологиях" будет призер конкурса "Славим человека труда", главный специалист по сварке ЕВРАЗ НТМК Вера Тагильцева. В номинации "Электромонтаж" в число экспертов вошел начальник центральной электротехнической лаборатории предприятия Андрей Ермаков, в секции "Лабораторный химический анализ" – инженер-технолог центральной лаборатории Коксохимического производства предприятия Валентина Уймина.
Представители ЕВРАЗа также примут участие в деловой программе мероприятия и расскажут об опыте реализации корпоративного проекта, направленного на повышение вовлеченности сотрудников.
Стоит отметить, что ЕВРАЗ в четвертый раз участвует в Чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Молодые сотрудники компании неоднократно занимали в турнире призовые места: в 2016 году они принесли предприятию четыре серебряные медали по электромонтажу, мехатронике и сварочным технологиям.
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