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Сотрудники Роспана показали себяСегодня в 09:24

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В финале смотра профмастерства.

Пятеро сотрудников АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" поучаствовали в финальном этапе XIII корпоративного смотра-конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии — 2017", который проходил в Краснодаре. За награды на нем боролись победители региональных этапов состязаний — представители основных рабочих и инженерно-технических специальностей из 120 дочерних обществ НК "Роснефть".

Победителей определяли в 26 номинациях по трем направлениям: нефтегаздобыча, нефтепереработка и нефтепродуктообеспечение. Состязания проходили на производственных объектах предприятий ПАО "НК-Роснефть" в два этапа: жюри оценивало и теоретические знания конкурсантов, и практические навыки.

Роспан представляли Р.Мозуль (номинация "Геолог"), А.Меньшиков (номинация "Оператор по добыче нефти и газа"), В.Сарычев (номинация "Слесарь по ремонту технических установок"), П.Павлов (номинация "Слесарь-ремонтник нефтепромыслового оборудования") и С.Касьянов (номинация "Электрогазосварщик (нефтегазодобыча)").

Несмотря на то, что попасть в число призеров сотрудникам компании не удалось, участники остались довольны результатом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия. Дойти до финала — уже маленькая победа и праздник, ведь подобные состязания укрепляют корпоративный дух и помогают поддерживать тесную связь с коллегами из других городов.

По словам ведущего геолога-супервайзера Романа Мозуля, участие в подобных мероприятиях дает немалый опыт. "И я уверен, что в будущем наши результаты будут улучшаться год от года, – отметит конкурсант. – Главное – у роспановцев есть желание учиться и двигаться вперед".

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