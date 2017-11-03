Проблемы испытали тысячи пользователей.

Тысячи пользователей мессенджера WhatsApp по всему миру пожаловались на перебои в работе приложения. Проблемы начались рано утром 3 ноября.

Как передает "Уралинформбюро", пользователи столкнулись с различными проблемами. У части из них сообщения в мессенджере якобы отправлялись, но до адресата по факту не доходили. У других пользователей программа не видидела соединения с Сетью. Только в Великобритании на WhatsApp пожаловались около 3000 пользователей, сообщают зарубежные СМИ.

Не могли связаться с родными и близкими через приложение жители России, Латвии, Украины, Германии, США и нескольких других странах. К настоящему моменту сбой устранен, однако официальная причина перебоев пока не называется.