AliExpress откроет на Урале магазины виртуальной реальностиСегодня в 15:05
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Вместо покемонов – товары.
3 ноября в Екатеринбурге и Челябинске откроются магазины дополненной реальности от AliExpress. Россия станет первой страной, где появится новшество от торговой площадки. В разработку компания вложила 12 миллионов рублей, пишет РБК со ссылкой на официальное сообщение.
На территории 11 российских городов появятся специальные метки. Будет достаточно навести на них смартфон или планшет, чтобы на экране устройства открылся магазин с виртуальными товарами. Их можно будет "взять" с полки, посмотреть, узнать цену и купить, передает "Уралинформбюро".
Магазины также "откроются" в Омске, Новосибирске, Уфе, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. Всего компания разместит 121 метку, их можно будет найти в торговых центрах и на улице. Воспользоваться новым предложением можно будет в течение недели. После компания оценит результаты эксперимента и примет решение о его продолжении.
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