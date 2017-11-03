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Главе свердловского минпрома прилетело от прокуратурыСегодня в 15:22

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За металлолом.

Свердловская прокуратура внесла представление и.о.министра промышленности и науки региона Сергею Пересторонину. Поводом для этого стало то, что должностные лица министерства неправомерно выдавали лицензии на сбор металлолома в частном секторе Среднеуральска.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного Антикоррупционного комитета, лицензию юрлицу выдали в июне 2017 года. При этом пункт приема металлолома был организован без сантирно-защитной зоны и с иными нарушениями. При этом по закону на землях ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) вообще запрещено осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность.

В настоящее время в Верхнепышминский горсуд направлен иск с требованием признать деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации металлолома незаконной.

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