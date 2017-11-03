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Миллионы Ходорковского потратят на митингующих свердловчанСегодня в 16:36

И их защиту.

В уральской столице пройдет учредительная конференция свердловского отделения движения "Открытая Россия", основанного Михаилом Ходорковским. Мероприятие запланировано на 11 ноября, в 16.00 участников и гостей ждут в зале отела "Гранд Авеню", передает "Уралинформбюро".

Известно, что участие в конференции примет член федерального политсовета движения Дмитрий Семенов. Также ожидается визит председателя движения Александра Соловьева, который занял пост Ходорковского после его ухода. Об этом агентству сообщил активист движения Максим Верников.

По его словам, отделение "Открытой России" на Среднем Урале станет 26-м в России. Как и филиалы в других регионах страны, тут будет оказывать юридическую помощь людям, задержанным на акциях протеста. Также в планах – проведение публичных мероприятий, направленных на просвещение граждан, лекций о религии, юриспруденции, показы тематических фильмов, журналистских материалов.

"Предпосылки к созданию уральского отделения появились в этом году. Екатеринбург оказался в числе тех городов, в которых регулярно задерживают людей. В частности, летом часто задерживали активистов "Артподготовки", например, Виктора Балдина. Кроме того, у нас на митинге Навального 7 октября тоже людей задерживали. Мы видим, что до Екатеринбурга докатилась волна преследований, которая в Москве давно прошла, и теперь она накрыла наш город. И стало понятно, что "Открытой России" не помешает и тут иметь свое отделение", - заключил активист.

Максим Верников подчеркнул, что движение не является политической партией, поэтому его активисты в Свердловской области - это представители различных политических сил, в основном настроенных либерально.

На учредительной конференции выберут координатора свердловского отделения. По словам Верникова, на этот пост он выставит и свою кандидатуру.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Малыш Сегодня в 17:05

Страшно становится от открытия такого отделения. Не уж то опять будем возвращаться в 90 годы. От хордоковского ничего хорошего ждать не следует.

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