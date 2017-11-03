Молодые сотрудники "Россетей" покажут новый навыкСегодня в 16:49
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На чемпионате WorldSkills Hi-Tech.
Энергетики группы "Россети" традиционно поборются за звание лучших на IV Чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Состязание стартовало в Екатеринбурге сегодня и продлится до 7 ноября.
Как сообщили "Уралинфомбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала", молодые работники "Россетей" будут демонстрировать свое мастерство в третий раз.
В 2015 и 2016 годах энергокомпания представила специально разработанные для проведения соревнований по стандартам WorldSkills профессиональные компетенции электросетевого комплекса — "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" и "Эксплуатация кабельных линий электропередачи".
В этом году "Россети" презентуют участникам и гостям WorldSkills Hi-Tech-2017 новую профессиональную компетенцию "Эксплуатация средств измерений в электрических сетях".
На специальном стенде энергетики продемонстрируют замену и проверку правильности включения трехфазного прибора учета, проведут необходимые замеры для контроля корректности работы вновь установленного прибора учета. Эксперты чемпионата оценят правильность действий конкурсантов при выполнении работ, а также соблюдение правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Кроме того, "Россети" выступают организаторов круглого стола "Применение стандартов WorldSkills в корпоративной образовательной среде", который состоится 4 ноября в рамках деловой программы соревнований.
Участники обсудят существующие практико-ориентированные оценочные средства, используемые при подготовке персонала компаний электросетевого комплекса, новую методологию оценки результатов профессионального обучения по стандартам WorldSkills, затронут вопросы, связанные с сертификацией корпоративных образовательных организаций, применяющих данные стандарты в учебном процессе.
Специалисты "Россетей", "Росатома", Группы ЧТПЗ и других крупных предприятий обменяются опытом применения методик WorldSkills в профессиональной подготовке молодых рабочих, а также обсудят возможности взаимодействия межрегиональных центров компетенций (МЦК) WorldSkills и промышленных предприятий в рамках внедрения практико-ориентированного обучения.
Стоит отметить, что "Россети" активно развивают кадровый производственный потенциал в отечественной электроэнергетике. Уже второй год подряд предприятие проводит открытые корпоративные чемпионаты профмастерства по стандартам WorldSkills.
ПАО "Россети" управляет одним из крупнейших электросетевых комплексов в мире, который включает в себя 2,3 миллиона километров ЛЭП, 490 000 подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА.
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