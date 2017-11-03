По данным "АльфаСтрахования".

АО "АльфаСтрахование" проанализировала данные сети клиник "Альфа-Центр Здоровья" относительно спроса на комплексные и специализированные медицинские осмотры (check-up), популярность которых у пациентов растет год от года. Самой востребованной стала программа диагностики сердца "Все в порядке: Кардио", набрав около 20% в каждом медицинском учреждении.

Чуть менее востребованы программы "Все в порядке: Гастро", "Здоровая щитовидная железа" и детский комплексный check-up "Детское здоровье", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

В клиниках сети можно пройти различные виды скринингов, их стоимость колеблется от 6,8 тысячи рублей до 12,3 тысячи рублей. Формат сheck-up подойдет для тех, кто интересуется своим здоровьем или сомневается в том, что полностью здоров, хочет успокоить себя и своих близких и стремится снизить риски возникновения опасных заболеваний в будущем. Check-up дает возможность обследоваться в одном месте и сделать это в максимально короткие сроки.