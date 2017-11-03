Хоккеист создаст Putin Team.

В Кремле поддержали инициативу хоккеиста Александра Овечкина, предложившего создать в поддержку президента России Владимира Путина общественное движение Putin Team. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Уралинформбюро".

"Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа. Но, в какой форме эта инициатива будет реализована, пока сказать мы не можем. Просто мы не знаем", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Песков добавил, что Овечкин - "очень успешный россиянин", который "очень высоко ценит" президента.

Накануне нападающий российской сборной и клуба Washington Capitals на своей станице в Instagram выложил пост, где рассказал о создании общественного движения под названием Putin Team. Он пояснил, что сочетание Putin’s team ("команда Путина") в последнее время встречает в западной прессе, и ему понравилось это определение.

"Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды – для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!", - подчеркнул Овечкин (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Стоит отметить, что Овечкин летом сыграл свадьбу с Анастасией Шубской. Среди светской тусовки сразу поползли слухи, что молодоженов поздравил Путин и подарил им чайный сервиз.

Кроме того, хоккеист неоднократно одевался в футболки с изображением Владимира Путина, а также капитан клуба Washington Capitals и президент РФ вместе играли в хоккей.