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АО "Транснефть – Сибирь" заняла первое место в рейтинге организаций Тюменской области в номинации "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы" Всероссийского конкурса "Успех и Безопасность".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, Общество в очередной раз подтвердило высокий уровень профессионализма и компетенции специалистов, обеспечивающих безопасность работников предприятия.

В своей социальной политике АО "Транснефть – Сибирь" исходит из того, что каждый его сотрудник является уникальным специалистом, а сплоченный и дисциплинированный трудовой коллектив — наиболее ценный, перспективный и незаменимый актив предприятия. С учетом этого неукоснительное соблюдение всех требований охраны труда, предусмотренных инструкциями, — залог и необходимое условие общего успеха.

Конкурс "Успех и Безопасность" проводится ежегодно для пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда и повышения эффективности системы госуправления ею.

Кроме того, состязание помогает активизировать профилактику предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях.