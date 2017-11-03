В центр Екатеринбурга автомобилистам лучше не соватьсяСегодня в 17:44
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4 и 5 ноября.
Центральные улицы и главную площадь уральской столицы 4 и 5 ноября перекроют из-за фермеров и верующих. В субботу православные Екатеринбурга отметят праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, а на площади 1905 года в выходные пройдет последняя в этом сезоне сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, передает "Уралинформбюро".
Специалисты Центра организации выставок и ярмарок напоминают, что на время работы торговых рядов стоянка транспортных средств на площади 1905 года будет запрещена. Автопарковка будет закрыта с 19:00 3 ноября до 18:00 5 ноября.
Оставить машину можно будет на парковочных местах, расположенных на примыкающих к главной площади города улицах Урицкого и Володарского, или в бесплатном подземном паркинге в ближайшем торговом центре.
4 ноября центральные улицы столицы Урала частично перекроют с 11.15 утра из-за общегородского крестного хода. Его участники пройдут по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Толмачева и Царской. По пути верующие сделают две остановки для молебна – у храма "Большой Златоуст" и на площади Труда, у часовни святой великомученицы Екатерины.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, колонну будут сопровождать сотрудники ГИБДД, дороги будут перекрывать по ходу шествия.
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