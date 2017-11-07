Ограничатся "старыми методами".

МВД России не планирует вводить уголовную ответственность для перекупщиков билетов на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Структурными подразделениями МВД России проведен анализ имеющихся в распоряжении законодательных актов зарубежных стран по указанному направлению деятельности, по результатам которого в Минспорт России направлено письмо о нецелесообразности введения уголовной ответственности за указанные деяния", - сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве подчеркнули, что перекупщиков билетов в зависимости от характера общественной опасности деяния будут привлекать к уголовной ответственности по имеющимся статьям, а именно – за мошенничество, незаконное предпринимательство и подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что перекупщиков билетов на матчи чемпионата мира по футболу будут привлекать к уголовной ответственности.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа – 15, 21, 24 и 27 июня.