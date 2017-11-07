В фаворе - классика.

Самым популярным автомобилем в мире стал пикап Toyota Hilux, выпускающийся с 1968 года. Эта машина возглавляет ТОПы продаж в 25 странах мира, включая Аргентину, Австралию, Гондурас, Оман и Южную Африку. На втором месте – VW Golf. Авто в фаворитах в Бельгии, Великобритании, Германии и Норвегии. Бронза у Toyota Land Сruiser. Машина самая востребованная в семи странах мира, в том числе в Катаре и Папуа-Новой Гвинеи. Таковы результаты исследования британской компании Park Indigo.

Эксперты выяснили предпочтения автомобилистов в каждой отдельно взятой стране. Volkswagen Golf стал номером один в Великобритании. Модель выпускается с 1974 года. Самое востребованное авто в США - пикап Ford F-150. Модель популярна в стране вот уже 40 лет.

Самой продаваемой моделью на российском рынке в 2016 году стал Hyundai Solaris. Машину приобрели 90 380 автомобилистов, предает "Уралинформбюро". Сейчас в ТОП рынка вырвались Kia Rio и Lada Granta.