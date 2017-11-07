И "исправлять" геев.

Британские исследователи открыли способность гормона кисспептина управлять сексуальным влечением. "Белок поцелуев" воздействует на группу нейронов в мозге, ответственных за эмоциональное и сексуальное поведение. Эксперимент проводился на мышах, но результаты, по мнению исследователей, справедливы для людей. Итоги были представлены на конференции Общества эндокринологии в Харрогейте, сообщает Eurekalert.

Кисспептин вызывает влечение и снижает беспокойство. У мужчин оно может вызывать сексуальную дисфункцию. Результаты исследования позволят создать препараты против этого расстройства. Кроме того, гормон сможет "модулировать сексуальную ориентацию", передает "Уралинформбюро".