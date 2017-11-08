Как по заказу.

Жители Ивделя вышли на митинг против грязной воды в одноименной реке, служащей единственным питьевым источником для горожан. Мероприятие, состоявшееся 6 ноября, собрало несколько сотен человек, в том числе немало молодых семей с детьми. В нем также приняли участие уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и муниципальные депутаты. Представителей городской администрации на митинге не было. Как ранее сообщили "Уралинформбюро", глава ГО Петр Соколюк находится в отпуске, а его заместитель Светлана Миронова уехала в командировку.

С плакатами в руках уральцы заявили о том, что Ивдель отравляют веществами, опасными для жизни людей, и потребовали немедленно остановить загрязняющие реку работы и провести независимые экспертизы. По мнению горожан, к загрязнению водоема причастен ОАО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса УГМК), который осуществляет отработку Шемурского и Ново-Шемурского месторождений медно-цинковых руд, примерно в 40 километрах от Ивделя.

В преддверии митинга на глазах у горожан "произошло чудо" – вода в реке посветлела. Горожане уверены - Ивдель меняет цвет по указке руководства предприятия и местных властей. Так, например, было перед приездом главы региона Евгения Куйвашева во время предвыборной кампании.

"Понятно, что все это заметили и отметили, что есть тот "кран", которым пользуется УГМК", - рассуждают горожане.

Татьяна Мерзлякова заявила, что будет поддерживать горожан, и пообещала прислать в Ивдель независимых экспертов для оценки воды. Она призвала людей не бороться, а вести переговоры, предложив выступить в качестве посредника между областными властями, руководством УГМК и местной администрацией.

"Мерзлякова уповает на создание комиссии из представителей администрации, УГМК, общественников и экологов. Но как это сделать, если администрация не идет навстречу народу? Высказывание Татьяны Мерзляковой о том, что "у вас еще не так катастрофично, как в других районах", народ встретил возмущенно и сразу сделал вывод, для чего она к нам приехала", - отмечает местная жительница Наталья Чепченко.

Предложение областного омбудсмена не нашло большой поддержки среди горожан – обещаниям властей люди уже не верят. После митинга его участники составили резолюцию, которую намерены направить президенту России Владимиру Путину. Уральцы требуют остановить работу ОАО "Святогор" до прекращения бесконтрольного сбрасывания вод в притоки реки, за счет предприятия обеспечить горожан чистой водой, построить водозабор из артезианских скважин и восстановить экосистему. Кроме того, ивдельчане настаивают на отставке главы Ивдельского ГО Петра Соколюка, "как человека, не оправдавшего доверие жителей".

Изменение цвета питьевой реки жители Ивделя заметили еще прошлой зимой - на воде проступили зеленые пятна. Весной после половодья стало видно, что вода приобрела темно-зеленый цвет. По мнению людей, грязь несет впадающая в Ивдель речка Тальтия, которая, в свою очередь, стала "мусоркой" для разработчиков медного рудника.

Соответствующая информация содержится и в ответе департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО. Исследования показали, что загрязнение реки Ивдель осуществляется с ее притока Тальтии.

"Источником загрязнения р. Тальтия могут являться подотвальные воды отвалов скальных и рудных пород и слабоминирализованных пород Шемурского и Ново-Шемурского месторождений медно-цинковых руд, отработку которого осуществляет Северный медно-цинковый рудник ОАО "Святогор". Других хозяйствующих субъектов, осуществляющих производственную деятельность, которая может оказать воздействие на водный объект, в данном районе нет", - говорится в официальном ответе ведомства.

Фото: Дамир Баталов, Александр Туснолобов

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