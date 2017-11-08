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Горячий год: 2017-й стал одним из самых жарких07 ноября в 14:45

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Но не на Урале.

2017 год может войти в историю метеорологии как один из самых жарких. В "знойном" рейтинге он претендует на второе место, первое принадлежит 2016 году. Такие выводы были представлены Всемирной метеорологической организацией (ВМО) на саммите по защите планеты от климатических изменений в Бонне, передает "Уралинформбюро".

По данным ВМО, с начала года глобальная средняя температура была на полградуса выше, чем зафиксировано в 1981-2010 годах. В ряде регионов, подчеркивают эксперты, жара "поставила" новые рекорды.

"50-градусная жара в Азии, рекордные по силе ураганы шли один за другим в Карибском море и Атлантическом океане, достигая берегов Ирландии, миллионы людей пострадали от ливней и наводнений, в то время как в Восточной Африке была засуха", - цитирует генсека ВМО Петтери Тааласа The Guardian.

При этом в США и Канаде было прохладнее, чем обычно. Не видели лета и уральцы, тогда как ряд соседних регионов "одарил" синоптиков температурными рекордами.

Причиной климатических изменений большинство специалистов называют парниковый эффект, вызванный деятельностью человечества.

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