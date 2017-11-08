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Свердловских официантов научат английскому за шесть бюджетных миллионов07 ноября в 15:47

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К ЧМ-2018.

В Екатеринбурге на курсы английского языка для официантов и сотрудников гостиниц потратят шесть миллионов рублей. Деньги на эти цели выделят из областного бюджета. Всего обучить планируется около 500 сотрудников индустрии гостеприимства и почти 300 официантов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Депутат задается вопросом: какие методики позволят сотрудникам освоить язык за пять месяцев. "Недешевые, кстати, услуги, по 7850 рублей за голову. Почему-то кажется, что за эти деньги из числа обслуживающего персонала будет выбрано необходимое количество лиц, языком уже владеющих, те пройдут нехитрый тест и получат бумажку", – рассуждает Вегнер.

Данные сведения депутат почерпнул в проекте бюджета области на 2018 год, передает "Уралинформбюро".

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